Fed tutanakları: Üyelerin önemli çoğunluğu faiz indiriminden yana

Fed, 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Bu toplantıda, politika faizi dört yıl aradan sonra ilk kez düşürülerek %4,75-5,00 aralığına çekilmişti. Tutanaklar, faiz indiriminin boyutu konusunda yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu gözler önüne serdi.



Tutanaklarda, enflasyondaki ilerlemeler ve risk dengeleri göz önüne alındığında tüm yetkililerin para politikasının gevşetilmesinin uygun olduğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.



Yetkililerin büyük bir çoğunluğunun 50 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde görüş bildirdiği belirtilirken, bazı yetkililer ise ekonomik büyüme güçlü seyrederken ve işsizlik düşük kalırken, enflasyonun hala yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle, bu yetkililer 25 baz puanlık bir indirimden yana olduklarını ve birkaç yetkilinin de bu görüşü destekleyebileceğini dile getirdi.



Ayrıca, bazı yetkililer 25 baz puanlık bir indirimin daha kademeli bir politika normalleşmesiyle uyumlu olacağını, bu sayede ekonomi geliştikçe para politikasının etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman kazanılacağını belirtti.



Neredeyse tüm yetkililerin son aylık verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2 seviyesine doğru ilerlediği görüşünde olduğu kaydedildi. Ayrıca, yetkililerin enflasyonun bu seviyeye ulaşacağına dair güvenlerinin arttığı ifade edildi.



Toplantıda, yetkililerin iş gücü piyasasının yakından takip edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve bazı yetkililerin, iş gücü piyasasındaki koşulların gevşemesinin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riski taşıdığına dikkat çektiği belirtildi.



Ekonomik görünümle ilgili riskler ve belirsizliklerin de tartışıldığı tutanaklarda, "Neredeyse tüm katılımcılar enflasyon risklerinin azaldığını, ancak istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesine yer verildi.



Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz oranının 50 baz puan düşürülmesi kararı 11'e karşı 1 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, 25 baz puanlık bir indirimi destekleyerek karşı oy kullanmıştı.



Fed'in bir sonraki toplantısı 6-7 Kasım'da yapılacak.