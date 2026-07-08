Fed tutanaklarında faiz artışı sinyali

Tutanaklarda, “Bazı katılımcılar, bu gelişmeler ışığında federal fonlama faizi hedef aralığının artırılması için gerekçe bulunduğunu belirtti.” ifadesi yer aldı.

Buna karşın Fed yetkilileri, 16-17 Haziran’daki toplantıda faizleri sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı. Banka, politika faizini üst üste dördüncü kez değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında bıraktı.

Tutanaklar, Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararına ilişkin ipuçları vermesi nedeniyle piyasalarda yakından izlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Jerome Powell’ın yerine aday gösterdiği Warsh, son toplantıda yetkililer arasında “iyi bir aile kavgası” yaşandığını söylemişti.

Faiz artışını değerlendiren bazı politika yapıcıların da buna rağmen mevcut faiz aralığının korunmasını desteklediği belirtildi.

Fed yetkilileri, ABD ekonomisine ilişkin farklı senaryoları da ele aldı. Tutanaklara göre, neredeyse tüm katılımcılar, enflasyonun yüksek kalması ve istihdam piyasasının güçlü seyrini sürdürmesi halinde para politikasında bir miktar sıkılaşmanın gerekli olabileceğini ifade etti.

Bu değerlendirme, iş gücü piyasasının istikrarlı kalmasına karşın yapay zeka kaynaklı talep, Orta Doğu’daki savaş ya da Trump’ın gümrük tarifeleri gibi unsurlar nedeniyle fiyat artışlarının yüksek seyretmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

Fed, geçen ay yaptığı açıklamada enflasyonun kısmen enerji fiyatlarını artıran arz şokları nedeniyle yüksek seyrettiğini belirtmişti. Bu arz şoklarının, Trump’ın İran’a yönelik savaşıyla bağlantılı olduğu ifade edilmişti.

Warsh da toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, “çok yüksek” maliyetlerle mücadele edeceklerini vurgulayarak Fed’in dünyanın en büyük ekonomisinde fiyat istikrarını sağlama hedefini yineledi.

ABD’de fiyat artışları, pandemi döneminden bu yana Fed’in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor. Enflasyon 2022’de yaklaşık yüzde 9 ile zirveye ulaşmıştı.

Fed’in son açıklamasında faizlerin yönüne ilişkin ileriye dönük yönlendirmeye yer verilmemesi, piyasaların merkez bankasının düşünce yapısına dair daha fazla ayrıntı aramasına neden oldu.

CFRA’dan Sam Stovall, yatırımcıların tutanaklarda “ne kadar ayrıntı açıklanacağını” ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarını görmek istediğini söyledi.

Petrol fiyatları, kısa süreli ABD-İran anlaşmasının ardından bir süre gerilese de çarşamba günü tarafların karşılıklı saldırıları ve Trump’ın ateşkesin “bittiğini” açıklamasıyla yeniden yükseldi. Bu durumun, maliyetlerin ekonomiye yayılmasıyla enflasyonda yeni bir artışa yol açabileceği değerlendiriliyor.