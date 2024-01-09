Fed üyelerinden faiz mesajları

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden peş peşe para politikasına dair mesajlar geldi.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme ve düşük işsizliği sürdürme ikili hedeflerinin henüz çatışmadığını belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman ise para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ifade etti. Şahin görüşleriyle tanınan Bowman'ın yüksek faizlere ilişkin açıklamaları dikkat çekti.



Güney Carolina Bankacılar Birliği 2024 Toplum Bankacıları Konferansı'nda konuşan Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması halinde politika faizini düşürme sürecine başlanmasının uygun olacağını söyledi. Bowman, fiyat baskılarının azalması halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek önerdi.



Bostic ise Atlanta'daki bir etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu. Atlanta Fed Başkanı, düşük enflasyon ve işsizlik hedeflerindeki risklerin arttığını vurgularken, yakın zamanda faiz indirimlerinin temelinin zayıfladığına işaret etti.

FED TUTANAKLARINDA ZİRVE SİNYALİ

Geçen hafta açıklanan Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiğine dair işaretler yer almıştı. Tutanaklar, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ortaya koymuştu. Yetkililer, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağını vurgulamıştı.