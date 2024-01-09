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Fed üyelerinden faiz mesajları

Küresel piyasalar, Fed'in 2024 yılında para politikasına nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman'ın sıkı para politikası tavrından geri adım attığına işaret eden açıklamaları dikkat çekti. Atlanta Fed Başkanı Bostic ise yakın dönemde faiz indirimlerine ilişkin olumsuz konuştu.

Fed üyelerinden faiz mesajları

ABD Merkez Bankası () üyelerinden peş peşe para politikasına dair mesajlar geldi.

Atlanta Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme ve düşük işsizliği sürdürme ikili hedeflerinin henüz çatışmadığını belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman ise para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ifade etti. Şahin görüşleriyle tanınan Bowman'ın yüksek faizlere ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Güney Carolina Bankacılar Birliği 2024 Toplum Bankacıları Konferansı'nda konuşan Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması halinde politika faizini düşürme sürecine başlanmasının uygun olacağını söyledi. Bowman, fiyat baskılarının azalması halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek önerdi.

Bostic ise Atlanta'daki bir etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu. Atlanta Fed Başkanı, düşük enflasyon ve işsizlik hedeflerindeki risklerin arttığını vurgularken, yakın zamanda indirimlerinin temelinin zayıfladığına işaret etti.

FED TUTANAKLARINDA ZİRVE SİNYALİ

Geçen hafta açıklanan Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiğine dair işaretler yer almıştı. Tutanaklar, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ortaya koymuştu. Yetkililer, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağını vurgulamıştı.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiği sinyali

Fed tutanaklarında faiz artışlarında sona gelindiği sinyali

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