Fed üyelerinden temkinli mesajlar

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden para politikasının geleceğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dikkati çekici derecede dirençli göründüğünü ifade ederek, faiz indirimi öncesinde verileri değerlendirmek için zaman ayırılabileceğini dile getirdi. Kashkari, piyasa beklentilerinin aksine Fed'in bu yıl yalnızca 2-3 kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi. Enflasyon verilerinin olumlu olduğunu söyleyen Kashkari'nin bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunmuyor.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ve iş gücü piyasalarının soğumasının faiz indirimini uygun hale getirebileceğini aktardı. Kugler, enflasyondaki düşüş sürecinin duraklaması durumunda politika faizinin daha uzun süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini kaydetti. Enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda iyimser olduğunu belirten Kugler, kalıcı fiyat baskılarının azalacağını kaydetti.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun üstesinden gelmek için sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekerek, daha fazla enflasyonist baskının gelip gelmeyeceğinin görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Barkin, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesinin iyi bir fikir olduğunu söyledi. Belirsizliklere dikkat çeken Barkin, faiz oranlarına odaklanmasını ve ekonomiye daha fazla güven duymak istediğini dile getirdi.



Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunun vurgulayarak, yıl sonundan önce para politikasında gevşemeye başlanmasının uygun olacağını bildirdi.

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