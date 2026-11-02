Fed yetkilileri sahneye çıkıyor. Dolar için kader haftası başladı

ABD dolar endeksi, geçen hafta artan oynaklığın ardından haftaya 102 civarında küçük bir değişiklik göstererek başladı. Yatırımcılar, Fed 'in para politikası görünümüne ilişkin beklentileri şekillendirebilecek önemli ABD ekonomik verilerine odaklandı.

Piyasa katılımcıları, ISM imalat ve hizmet anketleriyle birlikte kritik Ekim ayı istihdam raporunu bekliyor. Ayrıca, merkez bankasının bir sonraki politika kararına ilişkin daha fazla bilgi sağlayabilecek birkaç Fed yetkilisinin de konuşma yapması planlanıyor.

Geçen hafta, Fed faiz oranlarını yaygın beklentiler doğrultusunda değiştirmedi; piyasalar ise şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlıyor. Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimler yaklaşırken diplomatik çabalara daha fazla zaman tanımayı planladığı yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatları geriledi.

Öte yandan, Cuma günkü sert düşüşün ardından yapay zeka ile ilgili hisselerdeki satış baskısı hafifledi ve güvenli liman varlıklarına olan talep azaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,9710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,9338 lira, en yüksek de 49,9744 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,9723 liradan işlem geçiyor.