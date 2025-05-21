Fed yetkilisi karamsar konuştu

St Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, "12 Mayıs'taki gerilimin azaltılmasından sonra bile, yakın vadeli ekonomik görünüm üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaları muhtemel görünüyor. Sonuç olarak, gümrük vergilerinin ekonomik faaliyeti azaltması ve işgücü piyasasında bir miktar daha yumuşamaya yol açması muhtemeldir. Ancak gerilimde gerilemenin kalıcı olduğu kanıtlanırsa, Fed'in mevcut para politikası duruşu uygun kalabilir" dedi.



"Bu senaryoda, tam istihdamlı bir işgücü piyasası bağlamında enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmeye odaklanan para politikasının mevcut duruşu uygun kalacaktır" diye konuşan Musalem, ancak bunun için halkın enflasyonun düşeceğine inanmaya devam etmesi gerektiğini, fiyatların yüksek seyretmesi halinde bu inancın sarsılabileceğini söyledi.



"Uzun vadeli enflasyon beklentilerini yerinden oynatmakla tehdit eden ısrarcı enflasyonist baskılar karşısında politikanın fiyat istikrarına öncelik vermesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Musalem, enflasyon beklentileri sabitlenmiş olsa bile, enflasyonun çok yüksek kalması ve ekonominin çok fazla zayıflamaması halinde Fed'in faiz oranlarını mutlaka düşürmeyeceğini de sözlerine ekledi.