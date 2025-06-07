Fed yetkilisinden enflasyon mesajı

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının enflasyonda uzun süreli bir artışa neden olma olasılığını %50-%50 olarak değerlendirdi.



Musalem Financial Times gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin enflasyonu bir veya iki çeyrek artırabileceğini, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin daha uzun süre devam edebileceği eşit derecede olası bir senaryo olduğunu söyledi.



St. Louis Fed Başkanı, yetkililerin ticaret ve mali politika konusundaki belirsizliğin Temmuz ayında ortadan kalkacağı ve Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürme yoluna gireceği olumlu bir senaryodan faydalanabileceğine inandığını söyledi.



Bölgesel Fed Başkanı, enflasyonun önemli ölçüde artmaya başladığı ve bunun geçici, tek seferlik bir fiyat artışı mı yoksa daha kalıcı mı olduğunu bilmediğimiz bir senaryo olasılığının da altını çizdi.



Fed'in Haziran ortasındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.