Fed yetkilisinden faiz indirimi beklentisi

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine destek verdiğini söyledi. Daly, işgücü piyasasının beklenenden daha kırılgan göründüğünü ve ani bir bozulmanın enflasyondaki olası bir artıştan daha büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.

Daly, bu yıl veya gelecek yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy kullanma hakkına sahip olmayacak olsa da, açıklamaları genel olarak Fed Başkanı Jerome Powell ile aynı çizgide olduğu için dikkat çekti. Fed, 9-10 Aralık'ta faiz oranlarını sabit mi tutmalı yoksa düşürmeli mi konusunda ikiye bölünmüş durumda.

"İşgücü piyasasında proaktif olabileceğimizden emin değilim," diyen Daly, ekonominin uzun süredir "düşük işe alım-düşük işten çıkarma" dengesinde olduğunu, ancak bu dengenin olumsuz yönde bozulma olasılığının arttığını belirtti. Buna karşılık, yıl boyunca tarifelerin neden olduğu maliyet artışlarının beklenenden daha sınırlı olduğunu ve enflasyonda ani bir sıçrama riskinin daha düşük olduğunu belirtti.

Daly, Fed'in işsizliği artırmadan enflasyonu yüzde 2 hedefine indirebileceğine inandığını, aksi takdirde bunun bir "politika hatası" olacağını söyledi.

CME Group verilerine göre, son iki toplantıdaki faiz indirimlerinin ardından faiz oranları %3,75-%4 aralığına gerilerken, vadeli işlem piyasası Aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığını bir kez daha güçlü bir şekilde fiyatlıyor. Bu olasılık ay boyunca %50'nin altına düşmüştü, ancak New York Fed Başkanı John Williams'ın "yakın vadede bir faiz indirimi için alan var" demesinin ardından beklentiler değişti.

Ancak bazı Fed yetkilileri, özellikle hizmet enflasyonu ve gümrük vergisine duyarlı mallar üzerindeki fiyat baskılarının devam edebileceğini savunarak faiz indirimlerine karşı çıkıyor. 2025'te ekonomik faaliyetin tekrar canlanması durumunda, çok hızlı bir gevşemenin Fed'i zor durumda bırakabileceği konusunda uyarıyorlar.

Ancak Daly, Fed'in ihtiyatlı davranarak geri adım atmaması gerektiğini savunuyor: "Gelecek yıl elimizin kolumuzun bağlı olacağını sanmıyorum. Gerekirse faiz oranlarını daha da düşüreceğiz, gerekirse artıracağız."

FED içindeki fikir ayrılıklarının normal olduğunu belirten Daly, bunun belirsiz ekonomik ortamın doğal bir sonucu olduğunu savundu: “Bizim görevimiz mutabakat sağlamak değil; riskleri doğru değerlendirmek.”