Fed yetkilisinden faiz indirimi talebi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük tarifelerinden kaynaklanan enflasyonun düşük kalması halinde merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini söyledi.



Gümrük vergilerindeki artışın şu ana kadar ekonomi üzerinde beklenene kıyasla daha mütevazı bir etki yarattığını söyleyen Goolsbee, "Biraz şaşırtıcı bir şekilde, şu ana kadar tarifelerin etkisi insanların korktuğu gibi olmadı" dedi.



Goolsbee, "Tarifelerin fiyat baskılarına ne yapacağı hala belirsiz olsa da, eğer bu tarife artışlarından kaynaklanan bir enflasyon görmezsek, o zaman bana göre 2 Nisan'dan önce altın yol olarak adlandırdığım yoldan hiç ayrılmamış oluruz” dedi ve bunun da faiz indirimlerine giden kapıyı açabileceğini" söyledi.



Chicago Fed Başkanı, bazı sektörlerde tarifelerin maliyetinin tedarikçi, üretici ve tüketici arasında paylaştırıldığı "yük paylaşımı" olduğunu söyledi. "Anlamaya çalıştığımız şey şu: Hepsi bu kadar mı, yoksa enflasyon verilerinde bir şeyler ortaya çıkmak üzere mi?" dedi.