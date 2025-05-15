Fed yetkilisinden “sabır” mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisi ve işgücü piyasasının sağlam olduğunu ve enflasyonun düştüğünü söyledi. Para politikasının ılımlı ancak aşırı kısıtlayıcı olmamasıyla birlikte, ABD merkez bankasının devam eden belirsizlik ortamında faiz oranlarını gerektiği gibi ayarlamak için bekleyebileceğini belirtti.



Daly, "Şu anda ne olursa olsun yanıt verebilecek iyi bir konumdayız. Günün kelimesi sabır"dedi.