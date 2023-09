Fed yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika karar metnini açıklayan Fed, ülke ekonomisine ilişkin tahminlerini de paylaştı.



Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu. Böylelikle, yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakılan politika faiz oranında bir artışa daha işaret edilmiş oldu.



Banka'nın ekonomik projeksiyonları, FOMC yetkililerinin Fed'in kasım veya aralık toplantılarında 25 baz puanlık faiz artışı ihtiyacı gördüğünü ortaya koydu.



Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini (medyan değeri) yüzde 4,6'dan 5,1'e yükseltilirken, yetkililerin 2024'te iki 25 baz puanlık faiz indirimi öngördüklerini ancak beklenenden daha az faiz indiriminin tahmin edildiğini gösterdi.

TAHMİNLERDE GENİŞ ARALIK



Analistler, 2024 için faiz indirimi tahminindeki bu düşüşün Fed'in eylül toplantısındaki en anlamlı değişikliklerden biri olduğunu vurgulayarak, yeni tahminlerin "Fed'in yumuşak bir iniş yapabileceğine ve ekonominin daha uzun süre daha yüksek oranlara dayanabileceğine giderek daha fazla güvendiğini" gösterdiğini belirtti.



Ayrıca analistler, Fed'in Kovid-19 salgını öncesindeki 10 yılda ekonomiyi karakterize eden aşırı düşük faiz oranlarına yakın zamanda dönmeyeceğinin görüldüğünü vurguladı.



Bankanın federal fon oranına ilişkin tahmini 2025 yılı için yüzde 3,4'ten 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.



FOMC yetkililerinin tahminlerini içeren nokta grafiğinde ise yetkililerin öngörülere ilişkin geniş aralık dikkati çekti.



Nokta grafiğine göre, bazı yetkililer, federal fon oranının gelecek yılı yüzde 4,6'da kapatacağını öngörürken, bazıları yüzde 5,4 gibi yüksek bir seviyede kalacağını düşünüyor.



Tahminler, federal fon oranının 2025 sonuna kadar yüzde 3,4'e düşebileceğini veya yüzde 4,9 kadar yüksek kalabileceğini gösteriyor.



Yetkililer 2026'da da faiz oranının yüzde 2,5'e inebileceğini veya yüzde 4,1 seviyesinde olabileceğini öngörüyor.



19 ANONİM TAHMİN YER ALIYOR

Öte yandan, üç ayda bir güncellenen Fed'in Nokta grafiği FOMC'nin her bir üyesinin ekonomi ve para politikasına ilişkin kendi görüşlerine dayanarak ortaya koyduğu tahminleri içeriyor. Nokta grafiğinde 19 ayrı isimsiz (Fed'in kadrosu tam ise) projeksiyon bulunuyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, daha önce yatırımcıların nokta grafiği tahminlerini sağlam bir plan olarak görmemeleri gerektiğini, faiz politikasında gidilecek yolun gelen verilere bağlı olarak her an değişebileceğini vurgulamıştı.