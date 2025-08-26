Fed yöneticisi Cook, Trump'a karşı direniyor

Federal Reserve Yöneticisi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini merkez bankasından kovmaya yetkisi olmadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi. Cook'un bu açıklaması, Trump'ın kendisine daha önce gönderdiği ve kendisini Fed'den derhal geçerli olmak üzere uzaklaştırdığını belirten bir mektubun ardından geldi.



Cook, yayınladığı bildiride "Başkan Trump, yasalara göre bir gerekçe olmadığı halde beni 'gerekçeyle' kovduğunu iddia etti ve bunu yapmaya yetkisi yok. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi, Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

