Fed'de faiz artışı gündemi: Aralık ayı öne çıkıyor

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yıllık toplantısında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed ) Cleveland Başkanı Hammack, para politikasında küçük ancak hızlı adımlar atılmasının daha etkili olabileceğini söyledi.

Hammack, "Mümkün olduğunda bekleyip daha büyük bir politika değişikliğine ihtiyaç duyma riskini almak yerine, daha küçük ayarlamaları nispeten hızlı biçimde yapmanın tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum." dedi.

Enflasyonun zamanında yüzde 2 hedefine dönmesini sağlamak için kısıtlayıcı para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Hammack'ın açıklamaları, Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceğine işaret etti.

ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Fed, eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti. Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin yeni bir faiz artırımına sıcak baktığını ancak zamanlama konusunda net bir görüş ortaya koymadığını göstermişti.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faizleri sabit tutmasına yüzde 78'in üzerinde olasılık veriyor. Aralık ayındaki yılın son toplantısında ise faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ ZAMAN ALABİLİR

Enflasyondaki kalıcılığın tüketiciler, işletmeler ve para politikası yapıcıları açısından zorluk yarattığını belirten Hammack, fiyat baskılarının geniş bir alana yayılması nedeniyle enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesinin zaman alacağını söyledi.

Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Hammack, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin beş yılı aşkın süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyona rağmen istikrarlı kaldığını ancak bunun kalıcı olduğunun varsayılamayacağını vurguladı.

Hammack, "Enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği her ay, enflasyonist düşünce biçiminin ekonomide kökleşmesi riskini artırıyor." uyarısında bulundu.