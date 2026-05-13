FED'de Kevin Warsh dönemi. Trump'ın adayı Senato'dan onayı aldı

Kevin Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi.

Böylece Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.

Warsh'un yemin töreni sonrasında dört yıllık bir dönem için görevine başlaması ve 16-17 Haziran'da düzenlenecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump , 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.

ABD Senatosu, dün de Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 45'e karşı 51 oyla onaylamıştı.

KEVİN WARSH PARASAL GENİŞLEMEYE KARŞI

Kevin Warsh'ın parasal genişlemeye karşı olduğu biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesiyle birlikte faizlerin düşmeye başlaması beklenirken diğer yatırım araçlarına da doğrudan etkilerinin bulunması bekleniyor. Faizin düştüğü ortamda yatırımlar artarken, doların getirisinin azalacak olmasından dolayı paranın değerli metal ve hisse senetleri tarafına kayması bekleniyor. Trump, faizin düşmesiyle enflasyon sorunun ortadan kalkacağına inanıyor.



HENÜZ 56 YAŞINDA

Kevin Maxwell Warsh 13 Nisan 1970 doğumlu ve 56 yaşında dünyanın en büyük merkez bankasının başına geçmesi bekleniyor. 2006 ile 2011 yılları arasında Fed'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Warsh, ABD'li bir finansçı ve banka yöneticisi olarak biliniyor.

2008 KRİZİ SONRASI ÖNEMLİ ROL OYNADI

ABD'yi sarsan 2008 mali kriziyle birlikte Warsh, Fed'le Wall Street arasındaki diyalogu sağlayan görevlerde bulundu.