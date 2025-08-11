Fed'de yeni başkan adayı ihtimali

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, bir süredir ekonomik danışmanlık yapan bir isim ve eski bir Fed başkanı da dahil olmak üzere, bir sonraki Federal Reserve başkanı olacak yeni adayları inceliyor.



WSJ gazetesine göre, Fed başkan adayları arasında eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard, eski Başkan George W. Bush'un ekonomik danışmanı Marc Sumerlin, Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kevin Hassett, Fed yöneticisi Christopher Waller ve eski Fed yöneticisi Kevin Warsh bulunuyor.



Gazeteye bilgi veren yetkililer, Bullard ve Sumerlin'in, görev için değerlendirilen yaklaşık 10 kişilik listeye yeni eklenen olası adaylardan ikisi olduğunu söyledi.

