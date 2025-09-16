Fed'den ABD bankalarına borç

NY Fed verilerine göre, ABD bankaları Fed'in Daimi Repo Kolaylığı'ndan (SRF) 1,5 milyar dolar borç aldı. Bu durum, kurumların üç aylık kurumlar vergisi yükümlülüklerini ve büyük Hazine borç ödemelerini yerine getirmeleri nedeniyle hafif bir fonlama baskısı olduğunu gösteriyor.



Pandeminin ardından Temmuz 2021'de başlatılan SRF, likidite desteği görevi görüyor ve ABD Hazine tahvilleri gibi uygun teminatlar karşılığında gecelik nakit sunuyor.



Analistler, bu günün yaklaşık 78 milyar dolarlık Hazine ödemeleri ve önemli bir kurumlar vergisi son ödeme tarihi ile çakıştığını ve bunun da kısa vadeli nakit mevcudiyetini zorladığını belirtti. Bu faaliyetlere rağmen, borçlanma sabah saatleriyle sınırlı kaldı ve öğleden sonraki seansta herhangi bir faaliyet görülmedi.



Deutsche Bank'ın ABD faiz stratejisti Steven Zeng, "Bugün SRF'nin az kullanılması beklentilerimizle uyumlu. Yüksek repo oranları, bankaları Fed'den fon temin etmeye ve bunları kredi olarak vermeye teşvik etmiş olabilir" dedib



Hazine'nin nakit bakiyesinin, ödemelerin ardından 870 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.



30 Haziran'da SRF, 11,1 milyar dolarlık borçlanma ile kuruluşundan bu yana en yüksek kullanımını gördü.



Zeng, para piyasası fonlarının T-bonolarına daha fazla kaynak ayırarak ve itfa için fonları alıkoyarak nakit sıkışıklığına katkıda bulunduğunu belirtti.