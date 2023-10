Fed'den ABD'li bankaya 30 milyon dolar ceza

Fed'den yapılan açıklamada, New York merkezli Metropolitan Commercial Bank'ın müşteri kimlik kurallarının ihlali ve bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesiyle ilgili kusurlu üçüncü taraf risk yönetimi uygulamaları nedeniyle yaklaşık 14,5 milyon dolar para cezası uygulandığı bildirildi.



Metropolitan'ın 2020'de hesapları daha sonra yasa dışı olarak elde edilen devlet işsizlik sigortası yardımlarını toplamak için kullanan illegal aktörler için ön ödemeli kart hesapları açtığı belirtilen açıklamada, bankanın her başvuru sahibinin gerçek kimliğini doğrulamak için yeterli prosedürlere sahip olmadan, üçüncü taraf bir program yöneticisi aracılığıyla ön ödemeli kart hesapları açarak, müşteri kimlik belirleme kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.



Açıklamada, Metropolitan'ın müşteri tanımlama, müşteri durum tespiti ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmesinin talep edildiği aktarıldı.



Metropolitan'a karşı eylemin New York Finansal Hizmetler Departmanı ile yürütüldüğüne değinilen açıklamada, Fed ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından bankaya verilen toplam cezanın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu ifade edildi.

