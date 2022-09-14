Fed'den dev faiz artışı ihtimali artıyor

ABD hisse ve tahvil piyasalarına dair halihazırda olumsuz olan beklentiler, yüksek seyrine devam eden enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırma konusunda daha sıkı politika izleyeceği endişelerini artırmasıyla daha da kötüleşti.



Piyasalar haftalardır Fed'in sıkılaştırma hamlelerinin tamamıyla fiyatlanıp fiyatlanmadığı üzerine tartışırken, birçok yatırımcı gelecek haftaki politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde artırıma gidilmesini bekliyor.



Piyasalar 100 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına da artık yüzde 36 ihtimal veriyor. Enflasyon verisi öncesi 100 baz puan artış ihtimaller arasında belirgin değildi. Bazı analistler aylarda Fed faizinin geleceği tepe noktasına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti.

BU YIL FAİZİ 225 BAZ PUAN ARTIRDI



Fed bu yıl politika faizini toplam 225 baz puan artırdı. Fed temmuz ayındaki son toplantıda 75 baz puanlık artışa gitmişti. Merakla beklenen faiz kararı 21 Eylül'de açıklanacak.



ABD'de dün açıklanan ve beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından hisse ve tahvil piyasalarında sert düşüşler görülürken, merkez bankasının gelecek haftalarda beklenenden daha sıkılaştırma yanlısı bir politika izlemesi gerektiği düşünceleri de kuvvetlendi.

ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR



Yakından izlenen TÜFE verileri, tüketici fiyatlarının Ağustos'ta yüzde 0.1 yükseldiğine, yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 8.3 artış kaydettiğine işaret etti.



Verilerin ardından, yatırımcılar tüm yıl boyunca varlık fiyatlarını sarsan sıkılaştırma hamlelerinin daha büyüklerine hazırlık yapıyor.



Dünkü keskin satışların ardından S&P 500 endeksi yüzde 4,3, Nasdaq yüzde 5,2 geriledi. İki endeks de Haziran 2020'den bu yana günlük bazda en büyük düşüşü kaydetti.



ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,46'ya kadar yükselerek, yaklaşık üç ayın zirve seviyesini kaydetti.