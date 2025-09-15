Fed'den dev indirim beklentisi

Standard Chartered, ABD'de zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in Eylül toplantısına ilişkin tahminini revize etti. Banka, daha önce öngördüğü 25 baz puanlık indirim yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.



Ağustos ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdamın keskin şekilde yavaşladığı ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e çıkarak 2020 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.



Banka, işgücü piyasasındaki bu dönüşü 'çarpıcı' olarak nitelendirerek sadece altı haftada kayda değer bir yumuşama yaşandığını vurguladı. Standard Chartered, geçen yıl Eylül ayında Fed'in sürpriz şekilde daha büyük bir indirim yaparak zayıflayan ivmeyi dengelemeye çalıştığını hatırlatarak, bu seferki adımın da ekonomik gerçeklerle politikayı 'uyumlu hale getirme' amaçlı bir "telafi hamlesi" olabileceğini belirtti.

