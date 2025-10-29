Fed'den faiz indirimi bekleniyor

Fed'in Ekim 2025 toplantısında federal fon oranını 25 baz puan düşürerek hedef aralığını yüzde 3,75-yüzde 4'e getirmesi bekleniyor. Bu, Eylül ayındaki benzer bir indirimin ardından gelecek ve borçlanma maliyetlerini 2022'den bu yana en düşük seviyeye indirecek.



Piyasalar Aralık ayı için herhangi bir yönlendirmeyi yakından izleyecek, ancak politika yapıcıların önemli yeni içgörüler sunmaları beklenmiyor. Hükümetin kapanması, temel ekonomik göstergelerin açıklanmasını geciktirdiği için politika ortamı daha belirsiz hale geldi.



Mevcut sınırlı veriler arasında, TÜFE raporu, manşet enflasyonun yüzde 3'e yükseldiğini, çekirdek enflasyonun ise aynı seviyeye hafifçe gerilediğini gösterdi. ADP verileri, özel sektörün 11 Ekim'de sona eren 4 haftada haftada ortalama 14 bin 250 istihdam yarattığını gösterirken, Chicago Fed tahmini, Eylül ayı işsizlik oranının yüzde 4,34'te büyük ölçüde değişmeden kaldığını öne sürdü. Ayrıca, yatırımcılar FOMC'nin 6,6 trilyon dolarlık bilançosundan Hazine menkul kıymetlerinin akışını durdurmayı değerlendirmesini bekliyor.

Fed kararını bugün saat 21:00'da açıklayacak.