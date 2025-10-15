Fed'den faiz indirimi bekleniyor

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Fed'den bu ayki toplantısında faiz indirimi bekliyor.

JPMorgan, Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak bir işgücü piyasası ve Fed'in para politikasını gevşetmekte çok yavaş hareket etmesinin ekonomik riskleri konusunda sinyal vermesinin ardından, Fed'in bu ayın sonundaki toplantısında yılın ikinci indirimini gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

JPMorgan, Powell'ın son açıklamalarının "28-29 Ekim'deki bir sonraki toplantıda başlamak üzere daha fazla faiz indirimi beklentilerini sağlamlaştırdığını" ifade etti.

