Fed'den faiz indirimi bekleniyor
ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Fed'den bu ayki toplantısında faiz indirimi bekliyor.
JPMorgan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak bir işgücü piyasası ve Fed'in para politikasını gevşetmekte çok yavaş hareket etmesinin ekonomik riskleri konusunda sinyal vermesinin ardından, Fed'in bu ayın sonundaki toplantısında yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
JPMorgan, Powell'ın son açıklamalarının "28-29 Ekim'deki bir sonraki toplantıda başlamak üzere daha fazla faiz indirimi beklentilerini sağlamlaştırdığını" ifade etti.