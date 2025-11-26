Fed'den faiz indirimi doları baskılıyor

Dolar endeksi, Aralık ayında Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendiren zayıf ABD ekonomik verilerinin baskısıyla, önceki seansta düşüş yaşadıktan sonra Çarşamba günü 100'ün altında kaldı. ABD perakende satışları Eylül ayında beklenenden daha az artarken, tüketici güveni Kasım ayında düştü. Bu düşüş, aylarca süren güçlü talebin ardından tüketici harcamalarının azaldığına işaret ediyor. Piyasalar şu anda gelecek ay Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir önceki hafta yüzde 50 idi.

Haberler ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bir sonraki Fed başkanlığı için önde gelen aday olarak değerlendirildiğini de gösteriyor. Hassett daha önce faiz oranlarının mevcut seviyelerden daha düşük olması gerektiğini belirtmişti. Dolar genel olarak zayıflayarak Yeni Zelanda ve Avustralya doları karşısında en büyük kayıpları yaşadı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,4166 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,4092 lira, en yüksek de 42,4772 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,4670 liradan alıcı buluyor.