Fed'den ilk faiz indirimi ne zaman bekleniyor?

"POLİTİKA YAPICILARI DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ DUYABİLİR"



FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey de aralık ayındaki Fed toplantısında faiz indirimleri tartışılmadığını ancak ocak toplantısında kesinlikle sıcak bir konu olacağını ifade etti.



Çekirdek kişisel tüketim harcamalarındaki artış hızının yüzde 2,9'a gerilediğini anımsatan Rupkey, ''Çekirdek kişisel tüketim harcamaları önümüzdeki aylarda hedefe daha da yaklaşacak ve Fed'e bu yılın mayıs veya haziran aylarında ilk kez faiz indirimi şansı verecek.'' dedi.



Rupkey, politika yapıcıların faizleri indirmeden önce muhtemelen daha fazla veriye ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

"MAYISA KADAR BEKLEYEBİLİR"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise Fed'in ocak ayı toplantısında beklemede kalacağı öngörüsünde bulundu. İlk faiz indiriminin en geç mayıs ayında olabileceğini dile getiren Schmieding, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının daha fazla düşmesi durumunda ilk faiz indiriminin mart ayında gerçekleşebileceğini belirtti.



ING uluslararası başekonomisti James Knightley ise güçlü büyüme ve istihdam piyasasının sıkılık göz önüne alındığında mart ayının faiz indirimi için çok erken olabileceğini kaydetti.



Bu nedenle Fed yetkililerinin yakın zamanda bir faiz indirimi ihtimalini küçümseyen son yorumlarının sürpriz olmadığını dile getiren Knightley, Fed'in mayıs ayına kadar bekleyebileceğini aktardı.