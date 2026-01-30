Fed'e şahin başkan geliyor, altına etkisi ne olur? Piyasalar atamaya odaklandı

Finans piyasaların gözü kulağı bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklayacağı Fed Başkanı'nda olacak. Mevcut başkan Jerome Powell'ın görevi Mayıs ayında sona eriyor.

Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi Cuma günü (bugün) açıklayacağını söyledi. Bu görevin eski Fed Başkanı Kevin Warsh'a verileceğine dair spekülasyonlar yoğunlaşıyor, hatta kesin gözüyle bakılıyor.

Trump, faizlerin düşürülmesi taleplerini her fırsatta yinelerken Powell faiz indirimine yanaşmıyor. Trump'ın sözünü dinleyeceği bir başkanı Fed'e atayacağı ve bu ismin de eski Fed yöneticilerinden Kevin Warsh olacağı belirtiliyor.

Trump, Fed'in faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesini istiyor. Powell ve Fed üzerindeki faiz indirimleri için artan baskısı, Powell'ın Fed'i daha fazla siyasi baskıdan korumak için 2026 yılı Mayıs ayından sonra da Fed'de kalabileceği ihtimalini doğurdu. Powell'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev süresi normalde 2028'e kadar devam ediyor.

ABD'de sabah saatlerinde Trump'ın mayıs ayında koltuğuna oturacak Fed başkanını açıklaması bekleniyor.

TRUMP'IN KISA LİSTESİNDE DÖRT ADAY VARDI

Powell'dan görevi devralacak tüm adaylar, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği konusunda Trump ile aynı fikirde. Bu, başkanın seçim kriterlerinden biriydi.

Perşembe günü Warsh, bahis sitelerinin favorileri arasında en üst sıraya yükseldi ve Polymarket ile Kalshi gibi tahmin piyasalarındaki oranlar, kazanma şansını yüzde 80'in üzerinde gösteriyordu.

Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeme kararına bu hafta karşı çıkan iki politika yapıcısından biri olan Fed Başkanı Christopher Waller da adaylar arasında. Waller, gümrük vergilerinin enflasyona yol açmayacağını ve ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, faiz oranlarının düşürülmesi için ekonomik gerekçeler sunan ilk Fed politika yapıcısıydı. Bu argümanlar birçok meslektaşının görüşünü destekledi ve geçen yılki faiz indirimlerine olan desteği pekiştirmeye yardımcı oldu.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, bu görev için ilk başlarda öne çıkan isimlerden biriydi, ancak Trump'ın onu mevcut görevinde tutmayı tercih edeceğini söylemesinin ardından artık olası bir seçim olarak görülmüyor. Hassett, ekonomist ve başkanın yüksek gümrük vergileri ve göçmenlik konusunda sert önlemler de dahil olmak üzere ortodoks görüşlere meydan okuyan birçok politikasının açık sözlü bir savunucusu.

TRUMP DAHA ÖNCE POWELL'I TERCİH ETMİŞTİ

Warsh, merkez bankasında rejim değişikliği çağrısında bulundu ve diğer şeylerin yanı sıra, daha küçük bir Fed bilançosu istiyor; bu hedef, Trump'ın daha gevşek para politikası tercihiyle çelişiyor gibi görünüyor. Trump, 2018'de Fed başkanlığı için neredeyse Warsh'ı seçmişti, ancak bunun yerine Powell'ı tercih etti; başkan o zamandan beri bu kararından kamuoyu önünde ve yüksek sesle pişmanlık duyuyor.

BlackRock'ın küresel sabit gelir iş biriminin baş yatırım sorumlusu Rick Rieder, Çarşamba gününe kadar Trump'ın adayı olma ihtimali en yüksek isimdi. Daha önce hükümette veya Fed'de çalışmamış olan Rieder, başkanın yerleşik siyasi önyargıyla suçladığı bir kuruma yeni bir yüz getirecekti.

KEVİN WARSH PARASAL GENİŞLEMEYE KARŞI

Kevin Warsh'ın parasal genişlemeye karşı olduğu biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesiyle birlikte faizlerin düşmeye başlaması beklenirken diğer yatırım araçlarına da doğrudan etkilerinin bulunması bekleniyor. Faizin düştüğü ortamda yatırımlar artarken, doların getirisinin azalacak olmasından dolayı paranın değerli metal ve hisse senetleri tarafına kayması bekleniyor. Trump, faizin düşmesiyle enflasyon sorunun ortadan kalkacağına inanıyor.