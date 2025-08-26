Fed'in bağımsızlığı sorgulanıyor

IG piyasa analisti Tony Sycamore, ABD Başkanı Trump'ın Federal Reserve yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasının merkez bankasının bağımsızlığı konusunda alarm zilleri çaldırdığını söyledi.



Trump'ın hamlesi ilk defa görevdeki bir Fed yöneticisinin bir başkan tarafından görevden alınma girişimi oldu.



Kısa vadede, FOMC çoğunluğuyla birlikte oy kullanma eğilimindeki Cook'un göreden alınması, Fed'in Eylül'de faiz indirmesi ihtimalini artırdı.



Bir email paylaşan Sycamore, "ABD dolarına baskı yapması ve hisse senetlerine ve bitcoin dahil diğer risk varlıklarına destek vermesi beklenen bir ihtimal" dedi.



