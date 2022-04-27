Fed'in Başkan Yardımcısı Lael Brainard oldu

ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Lael Brainard'a onay verdi.



ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Brainard'ın adaylığı, 43'e karşı 52 oyla onaylandı.



Böylece Brainard, Biden'ın Fed'de boş bulunan görevler için seçtiği dört adayından bu engeli aşan ilk isim oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığı'na Lael Brainard'ı aday göstermişti.



Biden'ın Fed'de boş olan yönetim kurulu üyelikleri için adayları ise Lisa Cook ile Philip Jefferson olmuştu.



Ayrıca, Biden 15 Nisan'da ise Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Sarah Bloom Raskin'in çekilmesi üzerine eski Hazine Bakanlığı yetkilisi Michael Barr'ı aday göstereceğini duyurmuştu.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun