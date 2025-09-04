FED'in Bej Kitap Eylül Raporu: ABD'de ekonomik faaliyet çok az değişti

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun eylül sayısını yayımladı.



Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bölgelerin çoğunda önceki rapor döneminden bu yana ekonomik faaliyetin çok az değiştiği veya hiç değişmediği, 4 bölgenin ise ılımlı bir büyüme kaydettiği belirtildi.



Raporda, birçok hane halkı için ücretlerin artan fiyatları karşılayamadığına işaret edilerek, tüketici harcamalarının sabit kaldığı veya azaldığı vurgulandı.



Bölgelerde ekonomik belirsizlik ve gümrük vergilerinin olumsuz faktörler olarak gösterildiği aktarılan raporda, çoğu firmanın iyimserliklerinde çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı kaydedildi.



Raporda, genel istihdam seviyelerine ilişkin 11 bölgede çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı, bir bölgede ise hafif düşüş yaşandığı ifade edildi.



Bölgelerin yarısında ücretlerde mütevazı artış olduğu aktarılan raporda, diğer bölgelerin çoğunda ılımlı artış görüldüğü bildirildi.



BAZI FİRMALAR MALİYET ARTIŞLARINI MÜŞTERİYE YANSITTI



Raporda, 10 bölgede fiyat artışlarının ılımlı veya mütevazı olarak nitelendirildiği, neredeyse tüm bölgelerde gümrük vergileriyle ilgili fiyat artışlarına dikkat çekildiği belirtildi.



Bazı firmaların maliyet artışlarının tamamını müşterilere yansıttığı aktarılan raporda, bazılarının da müşterilerin fiyat duyarlılığı, fiyat belirleme gücünün olmaması ve iş kaybı korkusu gibi nedenlerle fiyatları artırmada en azından bir miktar tereddüt yaşadıkları kaydedildi.



Raporda, "Çoğu bölge, firmalarının önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının devam etmesini beklediğini bildirirken, bu bölgelerden 3'ü fiyat artışlarının hızının daha da artmasının beklendiğini belirtti." ifadesine yer verildi.