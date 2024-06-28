Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi şaşırtmadı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi şaşırtmadı. Çekirdek kişisel tüketici harcamaları (PCE) endeksi mayıs ayında beklentilere paralel yüzde 0,1 artış gösterdi. Çekirdek PCE, yıllık bazda da tahminleri izledi ve yüzde 2,6 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.



Buna göre, kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri ülkede kişisel gelirlerin yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.



Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış nisanda yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı.



Kişisel tüketim harcamaları ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde yüzde 0,3 yükselmesi beklenen kişisel tüketim harcamaları, nisan ayında 0,1 artış kaydetmişti.



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.



Bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösteren endeks, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükselmişti.



Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.



Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.



Beklentiler dahilinde artış kaydeden endeks, nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.