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Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi

Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, şubat ayında tahminlere paralel artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

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'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), şubat ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. PCE, yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükseldi. Yıllık PCE, yüzde 2,6'lık beklentilerin hafif üzerinde geldi.

'in göstergesi çekirdek PCE, aylık periyotta yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Beklentiler de verinin yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.

Çekirdek PCE yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 2,8 yükseldi.

Verinin ardından ABD borsalarındaki vadeli kontratların kazanımları yüzde 1'e yaklaştı. Euro Bölgesi 10 yıllık devlet tahvili getirileri ise 1,5-2 baz puan düştü.

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