Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), şubat ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. PCE, yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükseldi. Yıllık PCE, yüzde 2,6'lık beklentilerin hafif üzerinde geldi.



Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE, aylık periyotta yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Beklentiler de verinin yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.



Çekirdek PCE yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 2,8 yükseldi.



Verinin ardından ABD borsalarındaki vadeli kontratların kazanımları yüzde 1'e yaklaştı. Euro Bölgesi 10 yıllık devlet tahvili getirileri ise 1,5-2 baz puan düştü.