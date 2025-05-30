Fed'in enflasyon göstergesi beklentiye paralel arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.



Buna göre, kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması bekleniyordu.



Ülkede kişisel gelirler, martta yüzde 0,7 artmıştı. Kişisel tüketim harcamaları da nisanda aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.



Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış gösteren kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 0,7 artmıştı.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİNDE YAVAŞLAMA



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,1 yükseldi.



Aylık bazda beklentilere paralel seyreden endeksin, yıllık bazda yüzde 2,2 artacağı öngörülüyordu. Endeks, martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 artmıştı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.



Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.



Aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artan endeks, martta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,7 yükselmişti.