Fed'in enflasyon göstergesinde 'indirim' sinyali

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) göstergesi, kasım ayında yıllık yüzde 3,2 olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,3 artış olması yönündeydi. Endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en küçük artışını kaydetti.

Analistler, endeksteki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimine işaret ettiğini belirtti. Verilerin 2024 yılındaki faiz indirim olasılığını desteklediği belirtildi.

Kişisel harcamalar da beklentilerin altında artış gösterdi. Kişisel harcamalar, kasım ayında yüzde 0,2 artış gösterirken, beklentiler yüzde 0,3 civarındaydı.



POWELL, FAİZ ARTIŞINA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI



Fed, aralık ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttmuştu.



Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını söyledi.



