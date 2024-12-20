Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) kasım ayında yavaşladı.



Çekirdek PCE, kasımda yıllık olarak yüzde 2,8 arttı. Beklenti artışın yüzde 2,9 olması yönündeydi. Endeks, aylık periyotta ise yüzde 0,1 artış kaydetti ve yüzde 0,3'lük beklentilerin altına kaldı.



Verideki aylık artış sonra 6 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.



Ülkede kasım ayında ABD'de Kasım'da kişisel gelirler aylık yüzde 0,3 arttı. Gelirlerin yüzde 0,4 artacağı öngörülüyordu.



Dolar endeksi, PCE verisi sonrası yüzde 0,43 düşerek 107,97 seviyesine çekildi.

