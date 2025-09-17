Fed'in faiz hamlesi ne olacak?

Federal Reserve bu hafta gündeminde büyük maddelerle toplanıyor. Önemli bir faiz kararı verilecek ve geleceğe ilişkin tahminler yapılacak olmasının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin alışık olmadığı sağlıklı dozda siyasi entrikalar da gündemde.



Para politikası tarafında Federal Açık Piyasa Komitesi bugün gecelik borçlanma faizi oranını nerede konumlandıracağı kararını açıklayacak. Bununla birlikte yetkililer yakından takip edilen "noktalı grafikte" geleceğe ilişkin öngörülerini ortaya koyacak.



Siyasi açıdan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Stephen Miran adlı yeni Fed üyesi olacak ve bu üyenin, federal fon faiz oranının çeyrek puan düşürülmesi yönündeki yaygın beklentiden neredeyse kesin olarak ayrılması ve daha büyük bir indirimden yana oy kullanması bekleniyor.



Böyle bir karara karşı oy kullanacak başka üyeler de olabilir ve yetkililer gümrük vergilerinin yol açtığı enflasyon endişeleriyle işgücü piyasasındaki zayıflamayı karşılaştırırken, indirime karşı oy kullananların olması ihtimali de bulunuyor.

