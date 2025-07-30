Fed'in faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklyacağı faiz oranı kararında hikayenin Haziran'dakine benzemesi, açıklamada çok az değişiklik olması ve yetkililerin herhangi bir indirimden kaçınması neredeyse kesin görünüyor.



Ancak çeşitli çok merak uyandıran alt konu gündemde olacak. Sonuçta, komitenin bildiğinden şaşmaması ve dikkat dağıtıcı konuları kenara iterek bir faiz indirimini Eylül'e ertelemesi bekleniyor.