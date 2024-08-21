Fed'in özerkliği tartışması | Trump: Konuşma hakkına sahibim

ABD'nin eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) özerkliğinin "altını oyduğu" eleştirilerine yanıt verdi.



Trump, faiz politikasına ilişkin görüşlerini özgürce paylaşabilmesi gerektiğini söyledi.



Donald Trump, Bloomberg haber ajansına verdiği röportajında "Bir başkan kesinlikle faiz oranları hakkında konuşabilir çünkü çok iyi içgüdülerim olduğunu düşünüyorum. Bu benim karar vereceğim anlamına gelmiyor ama herkes gibi benim de bu konuda konuşmaya hakkım var.” dedi.



Bu ayın başında düzenlediği bir basın toplantısında Trump, Fed'in faiz oranlarını ayarlama konusunda "biraz erken ve biraz geç" davrandığını söylemişti



Bir iş insanı olarak "birçok durumda Fed'den daha iyi bir içgüdüye" sahip olduğunu da belirtmişti.



Donald Trump, röportajda Fed Başkanı olarak kimi atayacağı sorusunu ise yanıtlamayı reddetti ve "Henüz çok erken" dedi.



Trump geçmişte Fed başkanı için "Cesareti yok, aklı yok, vizyonu yok" demiş ve başkanlık süresi 2026'da sona erecek olan Powell'ı yeniden atamayacağını söylemişti.



Demokrat aday Kamala Harris ise Trump'tan farklı düşünüyor. Harris, merkez bankası özerkliği konusunda gazetecilere verdiği bir demeçte “Fed'in aldığı kararlara asla müdahale etmeyeceğini” söylemişti.

