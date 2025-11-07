Fed'in şahin duruşu altını güçlendiriyor

Altın fiyatları, zayıf işgücü verilerinin Federal Rezerv'in yakın vadeli bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ardından ons başına yaklaşık 4 bin dolara yükseldi. Challenger'lardaki işten çıkarmalar Ekim ayında üç katına çıkarak yirmi yılı aşkın süredir görülen en büyük artışı kaydetti ve şirketler zayıf tüketici talebinden bahsetti.

Veriler, ADP istihdam verilerindeki toparlanmanın yarattığı iyimserliği yumuşattı ve sınırlı kamu verileri nedeniyle ABD işgücü piyasasına ilişkin belirsizliği yüksek tutarak özel sektör raporlarına daha fazla ağırlık verdi. Piyasalar, Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini yükseltti ve şimdi çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 69 olarak fiyatlıyor; bu oran bir önceki gün yüzde 60'tı.

Daha zayıf ABD doları da altını yabancı alıcılar için daha ucuz hale getirerek destekledi; uzun süreli hükümet kapanışına bağlı ekonomik belirsizlik ise güvenli liman cazibesini korudu. Hafta boyunca külçe altının performansı durgun seyredecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3980 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3974 dolar, en yüksek de 4003 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3991 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5388 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5383 lira, en yüksek de 5432 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5415 liradan alıcı buluyor.