Fed'in şahin üyesinden faiz mesajı

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin bir bankacılık krizine, bir resesyona doğru gittiğinin, yakın gelecekte her ikisinin de gerçekleşebileceği endişelerinin dile getirildiği ortamda bile Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu.



Fed'in gelecek 6 ay içinde bir resesyona girebileceği yönünde Wall Street'te yapılan değerlendirmelere karşı çıkan Bullard, bu öngörülen ABD iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini, pandemi döneminde yapılan tasarrufların henüz harcanmadığını görmezden geldiklerini öne sürdü.



Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte, politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzsde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.



Fed yetkililerinin Mart ayındaki medyan tahminleri, politika faizinin yüzde 5,1'e yükseleceği yönünde. Bu da 25 baz puanlık bir faiz artışı daha olacağı anlamına geliyor. Piyasalarda Mayıs ayında 25 baz puan faiz artışı olacağı beklentisi hakim.



ONS ALTINDA BULLARD ETKİSİ

Bullard'ın "faiz artırımlarına devam" mesajıyla ons altın 1991 dolara kadar gerilerken, sonrasında 2010 dolara yükseldi. Piyasalar, makroekonomik verileri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları takip etmeyi sürdürüyor.