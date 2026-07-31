Fed'in üç şahin isminden faiz mesajı: "Artırılmalıydı"

Üç isim de yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riskine dikkat çekerek 25 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu savundu.

KASHKARİ: KADEMELİ FAİZ ARTIŞI DAHA DOĞRU

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun beş yılı aşkın süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Arz şoklarının enflasyonu kalıcı olarak yüksek seviyelere taşıyabileceğini ifade eden Kashkari, bu riske karşı para politikasının kademeli şekilde sıkılaştırılmasını tercih ettiğini söyledi.

"Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse, küçük ve erken adımlar atmak, bekleyip daha sert faiz artırımlarına ihtiyaç duymaktan daha doğru olur." değerlendirmesinde bulundu.

HAMMACK: FOMC'NİN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyonun uzun süredir kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu belirterek faiz artışının artık kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Hammack, yüksek enflasyonun ne kadar uzun sürerse kontrol altına alınmasının o kadar zor ve maliyetli olacağını ifade etti.

Mevcut para politikasını yeterince kısıtlayıcı bulmadığını belirten Hammack, daha yüksek faiz oranlarının ekonomik faaliyeti yavaşlatarak fiyat baskılarını azaltacağını söyledi.

LOGAN: POLİTİKA SIKILAŞTIRILMAZSA ENFLASYON YÜKSEK KALIR

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde yaklaşmadığını belirtti.

Logan, mevcut politika duruşunun değişmemesi halinde enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini savunarak, kısa vadede atılacak sınırlı bir faiz artışının ileride daha sert adımlar atılmasını önleyebileceğini ifade etti.

"Fed'in fiyat istikrarı ve istihdam hedefleri arasında daha sağlıklı bir denge kurulması için bu toplantıda çeyrek puanlık faiz artışını tercih ederdim." dedi.