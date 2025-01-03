Fenerbahçe geçen yıl yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 27,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ geçen yıl yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Spor endeksi geçen yıl yüzde 13,8 geriledi.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise geçen yıl yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Lider Galatasaray, iki sezon üst üste şampiyon olmasına ve yeşil sahalarda taraftarını sevindirmesine karşın borsada yatırımcısını üzdü.



Geçen yıl yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 16,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 51 kaybettirdi.



GALATASARAY HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ



Spor şirketlerinin aralık ayı performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 12,5 ile Fenerbahçe kazandırdı.



Bu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 7,5, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 3,1 arttı.



Yatırımcısına Galatasaray yüzde 12,4 kaybettirdi.



EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE'NİN



Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe yılı 11 milyar 725 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.



Fenerbahçe'yi 10 milyar 853 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 5 milyar 640 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.