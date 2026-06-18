Fenerbahçe Vedat Muriqi'i açıkladı. İstanbul'a geliyor
18.06.2026 17:43
Son Güncelleme: 18.06.2026 17:51
Vedat Muriqi
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet bu akşam İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, forvet hattında ilk takviyesini yaptı.
Sarı lacivertliler Mallorca'da forma giyen 32 yaşındaki golcüyle el sıkıştı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır."