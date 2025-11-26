Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı başvurusu

Dört büyükler içinde yer alan Fenerbahçe'nin yatırımcısı bedelli sermaye artırımı haberiyle uyandı. Fenerbahçe Futbol, 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesini bedelli olarak 5 milyar lira artırma kararı aldı.

Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle bedelli sermaye artırımına gidilmesi kararının alındığı belirtildi.

Sermaye artırımının onaylanması halinde yeni sermaye yüzde 400 artışla 6 milyar 250 milyon liraya çıkacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvuruyu incelemesinin ardından karar vermesi bekleniyor.

NERELERDE KULLANILACAK?

Sermaye artırımından gelen paranın yüzde 70'i finansal borç ödemeleri, yüzde 20'si futbolcu aile ödemeleri, yüzde 10'u da vergi borcu ödemeleri için kullanılacak.