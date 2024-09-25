Fenomenlere 89 milyon lira "örtülü reklam" cezası

Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar ürünlerini tanıtmak için fenomenlerle işbirliği yapma yoluna gitti.

Sosyal medya fenomenleri, genellikle ürünleri doğal bir şekilde hayatlarına entegre ederek tanıtıyor. Ticaret Bakanlığı, markalarla iş birliği yaptıklarını açıklamadan "örtülü reklam" yapan sosyal medya fenomenleri ve influencer’ları yakından takip ediyor. Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtım incelendi.

Bazı paylaşımlarda, sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirme yapılması, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi ihlaller tespit edildi.