Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine yüzde 40 zam yaptığını duyurdu.



Şirket, bütün hatlarda ücret tarifelerine yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı. Zammın maliyet artışlarından kaynaklandığı ifade edildi.



Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL'den 795 TL'ye yükseldi.



Yaya geçiş ücretlerinde fiyatlar sabit kaldı. Adalarda yaşayan vatandaşlara sunulan Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olarak korundu