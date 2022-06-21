Ferit Şahenk'ten küresel işbirliği vurgusu: Küresel krizi aşmamız mümkün

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Küreselleşme konulu panele katılan Şahenk; Katar Ticaret ve Endüstri Bakanı Şeyh Kasım El Sani ve PwC Küresel Yönetim Kurulu başkanı Bob Moritz ile birlikte Bloomberg'den Stephanie Flanders'in sorularını yanıtladı.

Pandemi ve sonrasındaki Ukrayna krizinin ardından oluşan şartları değerlendiren Şahenk, uluslararası kurumlarda reform çağrısı yaptı.

Şahenk, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemin gerçeklikleriyle kurulmuş uluslararası kurumların günün şartlarına adapte olması gerekiyor. Kapsayıcılık çok önemli. Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların günün şartlarına yanıt verebilecek esnekliğe sahip olması önemli" dedi.

"Dünya son yaşananlardan sonra şu ya da bu şekilde resesyona hatta stagflasyona girebilir ama buna akıllıca hazırlanmış olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Şahenk şöyle devam etti:



"Kapsayıcılık ve ortak akıl ile 2008'de olduğu gibi G8 ve G20 gibi uluslararası kurumlarla, hükümetler ve merkez bankalarının attığı kolektif adımlarla krizi aşmamız mümkün. Covid salgınında, aşıların bu kadar kısa sürede dünyaya dağıtılmasını bırakın, üretilmesini bile kimse beklemiyordu."

"BUGÜNÜN BANKALARI DEĞİŞİME UĞRAYACAK"



Ferit Şahenk, küresel finans sektörünün büyük altyapı projeleri için önemini de vurguladı.



İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda bankacılık sektörünün varlığını sürdüreceğini kaydeden Şahenk, "Ama bugünün bankaları değişime uğrayacak. Teknoloji ve veri kullanımı artacak, müşterilerimizi daha yakından tanıyacağız. İstanbul Boğazı'nın kıyısında 1,2 kilometrelik Galataport projesine imza attık. Bunun gibi dev projeler için finans sağlanabilmesi ancak küresel bir finans sisteminin varlığı ile mümkün olabilirdi" değerlendirmesini yaptı.



"PİYASALAR ZAMANLA NORMALE DÖNECEK"



Şahenk, Rusya'nın Ukrayna işgalini de değerlendirdi. Oluşan istenmeyen koşullarla ilgili bazı önlemler alındığını belirten Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, "Ancak yatırımlarımız devam edecek, sermaye yatırım yapacak yeni yerler bulacaktır. Bir sarkacın uç noktasındayız. Sarkaç diğer yönde hareket edecek, zamanla piyasalar normale dönecektir" dedi.



"HÜKÜMETLER GENÇ KUŞAĞA ÖNEM VERMELİ"



Küresel sorunlara yerel ve bölgesel çözümler getirilemeyeceğini anlatan Şahenk, Türkiye'nin yatırımcılar için cazibesini koruduğunu belirtti. Şahanek, gelecek için Z kuşağının önemine vurgu yaptı:



"Çok parlak bir genç kuşak geliyor. Biz teknolojiyi öğrenip adapte olduk ancak onlar teknolojiye doğdular. Sürdürülebilirlik, çevre, eşitlik gibi tartıştığımız konular onların gerçekliği. Aileler, şirket yöneticileri, hükümetler genç kuşağa gerekli önemi vermeli."



EL SANİ: ENERJİ TALEBİ ARTARAK DEVAM EDECEK



Katar Ticaret Bakanı El Sani de uluslararası ticaretin önemine değindi.



Covid salgınının özellikle ilaç ve gıda sektöründe sistemin dayanıklılığını test etmek açısından çok önemli olduğunu belirten El Sani, "Kurumlarımızın dayanıklılığını, uluslararası işbirliğimizi artırmalıyız" dedi.



Enerji talebinin artarak süreceğini belirten El Sani, "Ortadoğu'nun enerji konusunda daha fazla yatırım alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



PwC Küresel Başkanı Moritz de yerel kurumların küresel bağlamdaki işbirliğinin dünya çapındaki sorunları çözmek için gerekliliğine vurgu yaptı.