Ferrari kazasıyla acil satılık ev ilanı gündemde

İstanbul Büyükçekmece’de geçtiğimiz günlerde test sürüşü sırasında kaza yapan 2012 model Ferrari 458 Italia gündem olmuştu.

Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı.



Araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.



Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.

Tamirhane sahibi Hakan Yılmaz, sorumluluğu üstlendi ve hurda aracı alacağını açıkladı.

Yılmaz daha sonra aracın satıldığını duyurdu.



Yılmaz aracı futbolcu Sercan Türk’e sattığını açıkladı.

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi. Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, şimdi kendi kendine yarattığı zarar için evini satmaya çalışıyor.

Hakan Yılmaz, zararını karşılamak için evini satışa çıkardı.

Yılmaz, ilan sitesindeki ilanında “Ferrari kazasından dolayı acil satılık daire” notunu düştü. Yılmaz, daireyi 5 milyon 500 bin liradan satışa sundu.