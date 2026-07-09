Ferrari'siyle kaza yapan bankacı. Köşeye sıkıştırmak istiyor

Deutsche Bank'ın eski üst düzey yöneticilerinden Robert Ebert, Hong Kong 'da bir güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan kazada suçlu bulunmasının ardından, İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari 'ye milyonlarca sterlinlik dava açmaya hazırlanıyor. Eski bankacı, kazaya fren arızasının neden olduğunu kanıtlamak amacıyla Ferrari’nin iç yazışma ve teknik kayıtlarını zorunlu olarak açıklaması için Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

NASIL OLDU?

Kaza, Haziran 2015'te Hong Kong'da meydana geldi. O dönem Deutsche Bank'ın Asya-Pasifik bölgesi hisse senedi alım satım başkanı olan ve milyonlarca sterlin kazanan Robert Ebert, Ferrari 458 Spider model lüks aracıyla işe giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yoldan çıkarak Ku Lap-chi isimli bir güvenlik görevlisine çarptı ve görevli trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Bloomberg 'ün haberine göre, Ebert, kazanın başından beri bir teknik arıza olduğunu ve aracın frenlerinin tutmadığını savundu. Ancak ceza yargılaması sırasında mahkemeye çıkan bir Ferrari uzmanı, bu modeldeki gelişmiş fren sistemlerinde böyle bir arızanın yaşanmasının "bilimsel olarak imkansız" olduğu yönünde ifade verdi. Bu ifadenin ardından Ebert, "tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet verme" suçundan suçlu bulunarak 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın 14 ayını yattıktan sonra tahliye edildi ve Hong Kong'dan sınır dışı edildi.

YILLAR SONRA GELEN "GERİ ÇAĞIRMA" HAMLESİ DAVA YOLUNU AÇTI

Eski bankacının yıllar sonra yeniden hukuki mücadele başlatmasının arkasında, Ferrari'nin kaza tarihinden sonra dünya çapında binlerce aracını (kendi aracı da dahil olmak üzere) benzer fren hidroliği sızıntısı ve fren arızası sorunları nedeniyle geri çağırmış (recall) olması yatıyor.

Ebert'in avukatı Andrew Butler KC, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de Yargıç O'Farrell'a yaptığı savunmada, müvekkilinin davasında Ferrari adına tanıklık yapan uzmanın ifadesinin, mahkumiyet kararında en önemli etken olduğunu belirtti.

Avukat Butler,Ferrari'nin o dönemde bu teknik kronik sorundan haberdar olup olmadığını veya haberdar olması gerekip gerekmediğini anlamak için şirketin iç belgelerine erişmek istediklerini söyledi.

Uzmanın mahkemeye "yanıltıcı, hatalı veya ihmalkar" bir ifade sunduğunu ve bu durumun müvekkilinin haksız yere hapis yatmasına, itibar kaybetmesine ve milyonlarca sterlinlik gelir mahrumiyetine yol açtığını iddia etti.

MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARA NEDEN OLDU

Ebert, şu anda İngiltere'de kendi finansal danışmanlık şirketini yönetiyor ve yıllık yaklaşık 80 bin sterlin kazanıyor. Ancak avukatları, sabıka kaydı nedeniyle Ebert'in ABD, Kanada (eşinin ailesinin yaşadığı yer), Avustralya, Yeni Zelanda ve Hong Kong gibi birçok ülkeye girişinin yasaklandığını, bunun da iş hayatını ve kariyerini kalıcı olarak baltaladığını vurgulayarak Ferrari'den devasa bir tazminat talep etmeyi planlıyor.

FERRARİ KENDİNİ NASIL SAVUNDU?

Ferrari'yi temsil eden avukat Tim Otty KC ise bu talebe sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Eski bankacının yasal prosedürleri bypass etmeye çalıştığını ve İngiliz mahkemelerinin bu konuda yetkisiz olduğunu savunuyorlar.

Kazanın Hong Kong'da gerçekleştiğini, yargılamanın orada yapıldığını ve Ferrari'nin bir İtalyan şirketi olduğunu hatırlatarak, delil açıklama talebinin Londra'da değil, Hong Kong veya İtalya mahkemelerinde yapılması gerektiğini ileri sürüyorlar.

Hong Kong mahkemesinin o dönemde Ebert'in savunmasını haksız bulduğunu ve kararın kesinleştiğini ifade ediyorlar.

Londra'daki Yüksek Mahkeme, Ferrari'nin kaza dönemindeki fren sorunlarına ilişkin teknik kayıtları Ebert ile paylaşıp paylaşmayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek.