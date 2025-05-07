Fibabanka alacaklarını sattı

GSD Holding bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim, Fibabanka'nın 355,5 milyon TL anaparaya sahip ticari/KOBİ nitelikli portföyün ihalesini kazandı.



Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş., Fibabanka A.Ş.'nin 06/05/2025 tarihinde satışa çıkarılan toplam 355,5 milyon TL anaparaya sahip ticari/KOBİ nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 15 varlık yönetim şirketi katılmıştır.



İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan finansal kuruluş Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır."