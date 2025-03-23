Fidelity, tokenleştirilmiş varlık yarışına katıldı

Son yıllarda hızla büyüyen tokenleştirilmiş varlık piyasasına katılan en son finans devi Fidelity Investments oldu. Şirket, ABD doları para piyasası fonunun blockchain tabanlı bir versiyonunu kaydettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Fidelity'nin sunduğu belgelerde, fonun "OnChain" hisse sınıfının Ethereum ağı üzerinde çalışacağı ve ilerleyen dönemde diğer blockchain platformlarına da genişleyebileceği belirtiliyor. Düzenleyici onayın alınması halinde ürünün 30 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.



"GERÇEK DÜNYA VARLIKLARI TOKENLEŞTİRİLİYOR"



Fidelity'nin bu hamlesi, küresel finans sektöründe geleneksel varlıkların blockchain altyapısına taşınmasına yönelik giderek artan bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Büyük bankalar ve varlık yöneticileri, devlet tahvilleri, kredi ürünleri ve yatırım fonları gibi geleneksel finansal enstrümanları blockchain üzerine taşıyarak işlem süreçlerinde operasyonel verimlilik sağlamayı ve 7/24 ödeme imkanlarından faydalanmayı hedefliyor. Bu süreç, finans dünyasında "Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi" olarak adlandırılıyor.



FİDELİTY SEKTÖRDE LİDER



Fidelity'nin yönettiği toplam varlık değeri 5,8 trilyon doları buluyor. Şirket, tokenleştirilmiş ABD Hazine tahvilleri piyasasına giriş yaparak bu alanda büyüyen fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor. Tokenleştirilmiş para piyasası fonları, son bir yılda yaklaşık %500 büyüyerek 4,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bu büyümede en büyük paya sahip olan BlackRock, dijital varlık firması Securitize ile ortaklık kurarak Mart 2024'te BUIDL adını taşıyan tokenleştirilmiş bir Hazine bonosu fonu başlattı. BlackRock'ın bu ürünü, şu anda 1,5 milyar dolarlık varlığı yöneterek sektörde lider konumda bulunuyor.



FRANKLİN TEMPLETON 689 MİLYON DOLARLIK VARLIK BİRİKTİRDİ



Tokenleştirilmiş para piyasası fonlarına öncülük eden bir diğer büyük oyuncu Franklin Templeton oldu. Şirketin 2021 yılında piyasaya sürdüğü zincir üstü para piyasası fonu, bugüne kadar 689 milyon dolarlık varlık biriktirdi.



RWA.xyz verilerine göre, tokenleştirilmiş ABD Hazine tahvilleri piyasası şu anda 4,77 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte bu alanın önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor.



Fidelity, tokenleştirilmiş varlık alanında yalnızca Hazine tahvilleriyle sınırlı kalmıyor. Şirket, SoSoValue verilerine göre, 16,5 milyar dolarlık spot Bitcoin ETF'si (FBTC) ve 780 milyon dolarlık spot Ethereum ETF'si (FETH) ile ABD'deki en büyük kripto para tabanlı borsa yatırım fonu ihraççılarından biri konumunda bulunuyor.