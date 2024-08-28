Filistinlilerin kripto paralarına el konulduğu iddia edildi

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'in Filistinlilerin kripto varlıklarına el koyduğu iddia edildi.

Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığı'na ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi.



Kripto platformu Paxful'un CEO'su Ray Youssef, Binance'in İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu iddia etti.



Youssef, X hesabından yaptığı paylaşımında, “Binance, IDF'nin talebi üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koydu. Fonları iade etmeyi reddediyorlar. Tüm itirazlar reddedildi” ifadelerini kullandı.



Tedbirin tüm Filistinlileri etkilediğini savunan Youssef, sıranın Lübnan ve Suriye gibi diğer ülkelere de gelebileceğini belirtti.



Mahkeme kararı olmadan alındığı iddia edilen bu karara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.



BINANCE'TEN AÇIKLAMA



Binance'ten yapılan açıklamada, bazı hesaplara ait varlıkların bloke edildiği ancak tüm Filistinlileri etkilemediği belirtildi.



Borsa, el konulan hesapların yasa dışı faaliyetler yürüttüğünü iddia etti. Açıklamada etkilenen kullanıcı sayısı ve kısıtlamanın zamanlamasına ilişkin ayrıntı verilmedi.



Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

