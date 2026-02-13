Financial Times: Enflasyon Türk dizilerini vurdu

Türk dizilerinin dünyadaki izlenirliği her geçen gün yükseliyor.

Hatta Hollywood yıldızı Bradley Cooper bile Türk dizilerinin sıkı takipçileri arasında ama artan maliyetler, Türk yapımcısının belini büktü.

MUHTEŞEM YÜZYIL'DAN REKOR İHRACAT

Financial Times gazetesi Türkiye'de dizi ihracatına dair haberinde maliyetlerdeki artışı değerlendirdi.

Haberde Türk dizilerinin özellikle Star TV dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın rekor ihracatıyla 170 ülkeye yayıldığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan İstanbul Ticaret Odası Medya Komitesi üyesi Özcan Altunkaya, bu dünya çağındaki ilgiye rağmen maliyetlerin İspanya'dan bile daha yüksek olduğunu söyledi.

Altunkaya, yakında ihracatın düşeceği endişesini dile getirdi.

REKLAM GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ

Gazete, reklam gelirlerindeki düşüşe de yer verdi.

Habere göre, reklam gelirleri o kadar değer kaybetti ki şu an bir bölümden elde edilen reklam geliri, o bölümün üretim maliyetinin yarısını bile ancak karşılıyor.

Avrupalı medya yöneticilerinin verilerine göre, saatlik üretim maliyetleri üç katına çıkarak 240 bin doların üzerine fırladı.

Sektör ise ayakta kalabilmek için Avrupalı yatırımcılarla ortaklık ya da Rusya gibi yeni pazarlara açılma yolunu arıyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL 25 DİZİ YAPILIYOR

Türk dizilerini "imkansızı mümkün hale getirmek" olarak değerlendiren gazete, üretimin büyüklüğüne de dikkat çekti.

Her yıl 25 dizi yapıldığına ve bu dizilerin büyük çoğunluğunun dünyaya ihraç edildiğine değinen gazete, Türk dizilerinin şimdiden 3 en iyi dizi Emmy Ödülü'ne layık görüldüğünün de altını çizdi.

Buna karşın ihracatta sektör lideri Güney Kore, hala Türkiye'nin önünde.